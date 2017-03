Nella splendida cornice dell’Auditorium del Palazzo dei Congressi di Roma si terrà l’evento "La tua Arma per la sicurezza e l’ambiente”, volto a sensibilizzare i giovani sul ruolo dell’Arma dei Carabinieri, che opera in difesa del patrimonio agro-forestale italiano, per la tutela dell’ambiente e del paesaggio, con riguardo al controllo del territorio in tema di legalità e sicurezza.

L’iniziativa, organizzata dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, prevede la partecipazione di un migliaio di ragazzi (14-18 anni) provenienti dai licei romani. Nel piazzale esterno del Palazzo verrà allestita una mostra di mezzi automobilistici usati dall’Arma per la sicurezza e la salvaguardia dell’ambiente, così come è previsto un percorso sensoriale dove verrà riprodotta una zona boschiva, in cui sarà possibile esplorare la flora e la fauna tipica del bosco. Inoltre, verranno esposti importanti reperti archeologici recuperati dall’Arma durante le sue attività di investigazione.

L’evento, presentato da Cristina Chiabotto, sarà suddiviso in cinque mini panel, che tratteranno le aree tematiche in cui generalmente operano i Carabinieri, con l’obiettivo di diffondere fra i giovani una cultura della legalità, in materia ambientale, più capillare. L’iniziativa è stata realizzata con il contributo di ERG SPA. Si prevede la partecipazione di diversi testimonial dello spettacolo, della cultura e dello sport che si alterneranno durante i 5 panel, in particolare:

“Banco del mercato” sulla qualità e autenticità dei prodotti agroalimentari; è previsto l'intervento dei Nas che illustreranno come accorgersi dei prodotti contraffatti e delle truffe, coinvolgendo direttamente i ragazzi con domande sul tema; è prevista la partecipazione di Rosanna Lambertucci e dello chef stellato Fabio Campoli.

"Lo Sport" dedicato ai Gruppi sportivi dell’Arma dei Carabinieri, ove è prevista la partecipazione di alcuni campioni olimpionici.

"Le investigazioni scientifiche" rivolto alle apparecchiature innovative per scoprire i reati, è previsto l'intervento dei RIS con attività di intelligence e l’aiuto di un cane molecolare.

"Riserve naturali, i parchi e le aree marine" racconta il prezioso contributo dell'Arma per il mantenimento e la protezione delle aree naturali, nonché le attività anti-inquinamento e il recupero reperti. E’ previsto l'intervento del geologo e conduttore di “GEO&GEO” prof. Mario Tozzi e della giornalista e Presidente del WWF Italia Donatella Bianchi.

"La sfida delle energie rinnovabili" spiega l'importanza della sostenibilità ambientale.

Un momento divertente e di grande coinvolgimento per i 1000 ragazzi presenti, sarà l’intervento musicale di Fabio Rovazzi con i suoi brani più noti "Andiamo a Comandare” e “Tutto molto interessante”.

E’ possibile seguire l’evento in diretta streaming sul sito www.carabinieri.it, sulla pagina Facebook ufficiale dei Carabinieri e sul profilo Twitter “Arma dei Carabinieri” @_Carabinieri_