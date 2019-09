Tu sei un poeta!, la mostra alla Casina di Raffaello

Inaugura il prossimo 28 settembre "Tu sei un poeta!, una mostra per raccontare l’universo di Leo Lionni.

In una sala del piano superiore di Casina di Raffaello tutti i personaggi creati da Leo Lionni, da Federico a Piccolo Blu, da Piccolo Giallo a Pezzettino, dal Bruco Misuratutto a Guizzino, aspettano i bambini e i loro genitori in una mostra dedicata al famoso e amato scrittore per bambini, nell’anniversario della sua morte.

Tu sei un poeta! comprende pannelli con le illustrazioni dell’autore, i suoi personaggi-giocattolo per divertirsi e i libri in consultazione libera per emozionarsi leggendo. La mostra e la sala lettura sono dedicate a bambini dai 3 anni in su.

Maggiori informazioni su: http://www.casinadiraffaello.it/?p=790