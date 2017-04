Tu, mio al teatro Tor di Nona

TU, MIO Tratto dal romanzo di Erri de Luca con Marianna Esposito e Ettore Distasio

Una produzione di Compagnia TeatRing VINCITORE del premio AEnaria 2015 come miglior spettacolo della stagione. Motivazione della giuria: "La scrittura drammaturgica, l'uso sapiente dello spazio scenico e il talento degli interpreti concorrono al profilo qualitativo dello spettacolo, capace di riportare al presente della messinscena la memoria del passato e le contraddizioni dell'adolescenza alla necessità di una metamorfosi, che è il senso più autentico del fare teatro." FINALISTA al festival "Le Voci Dell'Anima - incontri di teatro e danza". Finale: 2 Novembre 2016 FINALISTA al festival "Ad Arte, Calcata teatro cine festival".

Finale: 14 Luglio 2016 Il 1955, il dopoguerra, un'estate, il primo amore, un ragazzo che ragazzo non sarà mai più. Il mare, che costringe all'equilibrio, centrifuga tutto e spinge i personaggi a trovare il proprio "centro": la propria posizione nella storia di quest'estate di chitarre, dove l'Italia si lecca le ferite, nessuno vuole parlare di quello che è stato; i tedeschi sono solo quelli che vengono ad arrostirsi al sole e un ragazzo, con l'età della dimenticanza, vuole ricordare un passato non suo. Enrico conosce Caia, "l'ebbrea", e si fa carico di una decisione. Attraverso l'amore, si fa carico della storia. La propria posizione nella Storia che verrà. Due interpreti in scena. Un uomo e una donna. Davanti a loro il terzo personaggio: il mare. INFO E PRENOTAZIONI: tel. 06.7004932 biglietto intero: €12 - ridotto: €7