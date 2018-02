trovARONA by SEAT Stemacwagen

Il primo SUV compatto di SEAT si aggira per le strade di Roma carico di gadget per tutti coloro che lo troveranno.

Ad accompagnarvi lungo il percorso ci saranno Radio Globo ed il TEAM di Hostess e Driver di Stemacwagen.

Dalle 13 alle 18 segui le indicazioni di Viviana Rapisarda ascoltando Radio Globo e scopri dove la SEAT Arona farà la sosta per scattare una GIF animata da condividere con tuoi amici.

Stemacwagen è la prima concessionaria di Roma a condurvi su SEAT Arona per le strade che quotidianamente percorriamo, a farvi toccare con mano tutte le novità e tutta la tecnologia che Arona mette a disposizione.

Per chi vorrà effettuare un test drive completo potrà effettuarlo presso gli show room Stemacwagen di Via Serracapriola 48 (Uscita Torre Angela, anello esterno del GRA) e di Via Tiburtina 1064 (angolo Via del Casale di San Basilio).

#FaiDiTestaTua

#trovARONA

www.stemacwagen.it