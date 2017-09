Trovajoli 100: omaggio jazz ad Armando Trovajoli

Trovajoli 100, un omaggio Jazz ad Armando Trovajoli a 100 anni dalla nascita del Maestro Armando Trovajoli e a 100 anni dalla registrazione del primo disco di Jazz da parte della "Original Dixieland Jazz Band" di New Orleans, domenica 10 settembre in Piazza Anco Marzio a Ostia.

Trovajoli e il Jazz, una storia d'amore infinita. Un amore quello per il Jazz che il Maestro Trovajoli ha coltivato da sempre, coniugando gli studi di musica classica al Conservatorio di Santa Cecilia alla passione per il Jazz, come testimonia la sua partecipazione nel 1949 al Festival Jazz di Parigi in rappresentanza dell'Italia.

Questo suo amore per il jazz è presente in tantissime sue opere. Lui, autore di “Rugantino”, "Ciao Rudy", "Aggiungi un posto a tavola", delle colonne sonore di più di 300 film (da "La ciociara" ad altri capolavori di De Sica, a tutti i film di Scola), aveva un cuore che batteva per il jazz. Altra tappa fondamentale della sua lunga e prestigiosa carriera fu la direzione che gli venne affidata dalla RAI agli inizi degli anni '50, della prima orchestra stabile di musica leggera con cui il Maestro Trovajoli propose brani ed esecuzioni di netta impostazione jazzistica.

E proprio per questa speciale serata ad Ostia, alcuni dei principali protagonisti della scena jazzistica italiana intendono tributargli un affettuoso e riconoscente omaggio, interpretando alcune delle sue più note composizioni. Parteciperanno i pianisti Enrico Pieranunzi, Rita Marcotulli, Alessandro Lanzoni, il trombettista Fabrizio Bosso, il sassofonista Rosario Giuliani, il contrabbassista Luca Fattorini, il batterista Marco Valeri. A loro si uniranno anche gli attori e cantanti Gianluca Guidi ed Emy Bergamo, celebri protagonisti di tanti musical composti dal Maestro Trovajoli.