Troppe pippe mentali: Dario Cassini al Teatro Olimpico

È una vita che sdrammatizzare è la parola d’ordine di Dario Cassini e in questo spettacolo in due atti, di cose su cui ridere in modo leggero, ma non superficiale ce ne sono tante. Lo sapevate che gli Italiani sono fra i più fobici d’Europa e le fobie superano ogni più sfrenata fantasia? Sapete ad esempio che cos’è l’ANATIDAEPHOBIA? Forse non ci crederete ma è “La paura che un’oca in qualche punto imprecisato ti stia guardando”.

Troppe pippe mentali al Teatro Olimpico

Non saranno troppe pippe mentali? Nel suo nuovo spettacolo Dario Cassini affronterà l’Italia post elettorale e tra Berlusconi, Salvini e Cinquestelle hai voglia a farti venire le fobie. Lo sapete che c’è un predicatore americano che ha il numero di cellulare di Dio? Lo sapevate che insieme a Disneyland ed Universal Studios esiste un parco a tema che racconta la vita di Cristo? non vogliamo anticipare come va a finire, ma ad occhio e croce… Sono sicuro che vi ricordiate l’ultima serie televisiva che vi ha tenuto incollati al divano, ma la prima ve la ricordate? Siete della generazione di Spazio 1999 o siete dei ragazzacci alla Starsky ed Hutch? Avete la stessa età di Cassini che si ricorda bene Rin Tin Tin o siete dei quarantenni a cavallo di Furia? Visto che siamo usciti dal mondiale non mancherà il racconto di quell’italia che recitava “Zoff, Gentile, Cabrini…”.

Nel secondo tempo oltre a raccontare il suo nuovo mestiere di padre, Dario Cassini non vede l’ora di lanciare il guanto di sfida al sesso femminile, riproponendo pezzi che in 30 anni sono diventati dei veri cavalli di battaglia anche meglio di Furia. Uno spettacolo di Dario Cassini scritto con Massimiliano Papaleo.