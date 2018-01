Nuovo appuntamento con la Jungla di Roma Est. Ant aka A-Tweed & MONDO CANE - World Wild Beatz vi portano in una selva di ritmi e psichedelia da tutto il sud del mondo. Sabato 10 Febbraio c'è Tropical Carnival Party.

Dress code: Occhiali da sole e camice floreali.

Un djset a km zero, from Pigneto to the world. Si balla fino a tarda notte allo Sparwasser con ritmi afrobeat, cumbia, global bass, dub, reggae, tropical vibes, electronics & more till it's too late.