TRONCOMORTO, Le sculture urbane di Andrea Gandini

Venerdì 6 Aprile si inaugura “Troncomorto” la prima mostra personale dell’artista Andrea Gandini.

Nato nel 1997, diplomato al liceo artistico, inizia dall’età di 18 anni ad incidere volti sui tronchi recisi e abbandonati della città di Roma.

La metropoli e lo spazio pubblico sono i luoghi di espressione privilegiati dall’artista, il quale con pazienza e dedizione estrapola da un tronco ormai morto, l’ultimo bagliore di linfa vitale. Così il ceppo di legno recupera la propria dignità e torna ad essere vivo, sotto forma di donna, uomo o bambino.

Andrea Gandini è capace di cristallizzare l’immagine all’interno della corteccia, lasciando immacolato l’involucro, l’antica traccia dell’albero, emblema di vita. L’esposizione, curata da Livia Fabiani, rappresenta il post-finem. I tronchi, presto o tardi, verranno tagliati per essere sostituiti da quelli nuovi. La loro destinazione non sarà più la strada, bensì lo spazio chiuso.

Prima di costellare Roma di sculture, Andrea lavorava nel suo studio. L’idea di realizzarle nei tronchi abbandonati nasce per caso, un giorno che non ha più legno da scolpire. Camminando si accorge di quanti tronchi recisi e senza vita ci fossero lungo il ciglio della strada e cosi, spinto dal desiderio di restituirgli un’identità, scolpisce il suo primo tronco, incidendo una freccia che indica il suo studio.

Le opere in mostra sono il frutto di un elaborato lavoro in studio, processo inevitabile per la creazione artistica.

Foto di Claudia Garofalo

Website artista http://andreagandini.art/

Website curatrice https://urbisars.weebly.com/

Info: +39 3207854476