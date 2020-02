Trolley nei cortili, passeggiate nella gentrification. Prima tappa: Testaccio

Già nel 2014 nella ricerca "Gentrification in parallelo: quartieri tra Roma e New York", Aracne, Roma introduzione di Carlo Cellamare, Irene Ranaldi scriveva nelle ultime pagine di scenario futuro, che al "vociare dei ragazzini che giocavano nei cortili, a Testaccio e in molti quartieri ex popolari si stava sostituendo il rumore dei trolley". Era il fenomeno della gentrification, e della turistificazione, che stava avanzando a passi velocissimi. Un incontro-passeggiata, come nelle iniziative di Ottavo Colle, in cui si camminerà ragionando e leggendo insieme sulle trasformazioni che interessano le città e coinvolgendo i partecipanti sulla personale idea di città e di turismo.

QUANDO: 15 febbraio ore 11.00

DURATA: 1 ora e mezza

LUNGHEZZA: 2 km circa





