Trocathlon, compra o vendi l'usato sportivo per due settimane

E’ tempo di condividere. Un passaggio in auto, la propria abitazione e perché no, l’attrezzatura sportiva. Dal baratto in epoche non recenti, fino ai più sofisticati modelli economici di scambio e vendita di beni e servizi, l’economia circolare sta sempre più prendendo piede. Perché fa bene al portafoglio, perché stravolge il classico concetto di consumismo, perché può cambiare in meglio il mondo grazie al riuso di materiale ancora utilizzabile ed alla conseguente riduzione dell’impatto sull’ambiente.

E’ il momento di aprire le cantine, di “liberare” prodotti ed attrezzature inutilizzate. Il mercato dell’usato legato allo sport è in piena crescita, perché non dare una seconda vita al nostro materiale ?

In questo contesto (secondo il principio delle 4R: riduco, riuso, riciclo e riparo), Decathlon offre il suo contributo con Trocathlon, un servizio attivo dal 1994. Il classico funzionamento viene rivisitato ed il format può essere offerto più di due volte l’anno, seguendo le singole iniziative dei punti vendita. Nei punti vendita di Roma è provincia l'appuntaento è dall'8 al 24 marzo.



Alla base del Trocathlon c'è un meccanismo semplice che permette o di vendere o di acquistare.

Vendere

Gli articoli usati possono essere portati nel punto vendita presso cui è stato attivato un evento Trocathlon. Insieme al personale si stabilisce il giusto prezzo di vendita. Decathlon si impegnerà a venderli senza nessuna commissione. Per vendere al Trocathlon è sufficiente essere possessore di Carta Decathlon, nonché compilare on line la scheda tecnica di valutazione degli articoli. Quando l’articolo depositato sarà venduto, il proprietario dell’articolo riceverà via email un buono acquisto di valore pari al prezzo di vendita del materiale. Il buono ha validità 2 anni dalla data di emissione ed è spendibile, anche in più soluzioni, in tutti i negozi Decathlon o su decathlon.it.

Acquistare

Durante gli eventi Trocathlon attivati dai punti vendita, è possibile acquistare il materiale depositato. Il personale garantisce un prezzo di vendita equo.

Tutte le info sugli eventi sul sito dedicato https://www.decathlon.it/trocathlon.html