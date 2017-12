Triskell Electronic & Arts: Musica Elettronica e Arti Contemporanee

Il Capodanno al Circolo degli Illuminati sarà all’insegna della musica elettronica e delle arti contemporanee con la seconda edizione di TriskellElectronic.



Il noto club capitolino festeggerà l’inizio del 2018 con tre giorni di musica grazie ai dj set e alle performance live di nomi internazionali del circuito house e techno internazionali a cui si aggiungono i talenti locali e nazionali; la parte artistica è affidata ai designers Motorefisico.



La manifestazione comincerà sabato 30 dicembre con Matthias Tanzmann, uno dei deejay più autorevoli nella musica deep house e tech house. Il suo successo è legato soprattutto alle attività con l’etichetta Moon Harbour Recordings e per essere uno dei resident del celebre party Circoloco. Con il suo ultimo album “Momentum” ha realizzato un tour mondiale ed è riuscito a liberare due anime, contrapponendo momenti più riflessivi e d'ascolto a stati più energici e frizzanti.



Insieme al deejay tedesco nella sala principale si esibirà Sawe, giovane promessa classe 1993, con set che si articolano tra house, electro e la techno nelle forme più melodiche e smussate.

La prima giornata di Triskell Electronic sarà anche all’insegna delle performance live. Negli spazi esterni del Circolo degli Illuminati si esibiranno i nuovi volti dell’elettronica live romana a cominciare da Swoosh, capofila di questo movimento, tra chitarre elettriche e sintetizzatori, il giovane producer unisce influenze del rock anni ’70 con le ultime correnti dell’elettronica.



Sinnerman è invece un duo che mette sul palco un computer e un contrabbasso creando un ponte tra jazz afrobeat, funk e jazz incontrano la musica elettronica. In apertura i Weaving Dust con un sound che spazia dalla sperimentale, alla dub e al trip hop.



Per la notte di San Silvestro invece, con l’inizio del 2018 comincerà una vera e propria maratona musicale che inizierà da mezzanotte fino alle 10 del mattino, con alcuni fra i deejay più identificativi per la proposta musicale del Circolo Degli Illuminati.



C’è molta attesa per la leggenda techno slovena Valentino Kanzyani, famoso per realizzare set virtuosi utilizzando talvolta 3 consolle diverse.Svolgendo diversi ruoli nella filiera lavorativa della musica e portando avanti idee originali e poco convenzionali, questo artista è stato un innovatore del panorama underground europeo.



Andrey Pushkarev è invece un’ eminenza per l’elettronica made in Russia. Il producer e artista originario di Mosca che sa miscelare con grande classe e fluidità house e techno nelle loro accezioni più ricercate e riflessive.



Ultima stella della seconda giornata di Triskell Electronic è Dana Ruh, maestra assoluta del genere deep house e da anni impegnata in un viaggio di ricerca sonora costante. La tedesca con la sua residency al Club Der Visionare, si è affermata come una delle deejay più influenti della scena berlinese. Malgrado la sua continua sperimentazione e desiderio di aggiornamento, Dana Ruh ha un repertorio assolutamente riconoscibile.



Nel secondo palco, spazio ai set estesi dei deejay Akyra e Ceparu. Il primo in armonia con le sue origini partenopee predilige un repertorio più house più melodico e legato al funky, Ceparu invece offre un’elettronica elegante che unisce tracce distese a ritmi serrati.

La terza e ultima giornata di Triskell Electronic & Arts avrà come ospite principale Paul Ritch, uno dei deejay e francesi più in ascesa negli ultimi anni. La techno contornata da elementi minimal è stata pubblicata dalle migliori etichette in circolazione, rendendolo uno degli artisti più popolari per la scena elettronica transalpina. A rappresentare l’Italia ci saranno il resident deejay del party Minù Demi James, con i suoi set equilibrati e sempre ben ponderati. Nel garden spazio alla scena bolognese con Dj Rou, Stefano Cattivera e D’Arabia e le loro selezioni incendiarie a metà tra house e disco.





TRISKELL & ARTS:

PROIEZIONI E LIGHT SHOW ALL’AVANGUARDIA CON GLI ART DESIGNERS MOTOREFISICO

Motorefisico è un duo composto da Gianmaria Zonfrillo e Lorenzo Pagliara, entrambi architetti, hanno sviluppato uno concetto artistico legato all’interior design che unisce tape art e street art. La tecnica prediletta da Motorefisico è il disegno per detrazione utilizzando disegni realizzati con scotch fatti in loco come stencil su cui passare la vernice. Le loro opere sono caratterizzate da un'accurata composizione geometrica, la presenza d’illusioni ottiche e un cromatismo minimale. Un progetto di notevole originalità che sta portando i due ragazzi a realizzare istallazioni e decorazioni in Italia e nel mondo in manifestazioni come il III Points Festival di Miami o nella Battle Force Nike a Seoul di quest’anno. Per Triskell Electronic & Arts i Motorefisico oltre a curare l’allestimento scenico degli spazi, realizzeranno uno spettacolo all’avanguardia usando proiezioni in 3D e giochi di luce avanguardistici.

TRISKELL:



Il nome della manifestazione deriva da uno dei simboli più antichi dell’umanità e rappresenta “tre raggi di luce”, attraverso i quali le forze cosmiche si ricongiungono con l’uomo.



Saranno tre albe per rilanciare il nuovo anno per migliaia di giovani con una maratona di musica elettronica in un ambiente scenografico e artistico moderno, in uno dei club più innovativi di Roma e in Italia.

INFORMAZIONI

http://www.circolodegliilluminati.it/

https://www.facebook.com/TriskellElectronic/

https://www.facebook.com/CircoloDegliIlluminatiRoma/

BIGLIETTI



Prevendite: https://goo.gl/2992jv



Abbonamento



40 euro EARLY BIRD



50 euro

Botteghino:



15 euro per il 30 dicembre



25 euro per il 31 dicembre



15 euro per il 1 gennaio