Trio Vignola in concerto con “Enrique Granados 1867/1916”

Trio Vignola "ENRIQUE GRANADOS 1867/1916" Musiche di Enrique Granados Campiña (1867 - 1916) Gustavo Gasperini, violino Mauro Businelli, violoncello Stefano Giardino, pianoforte PROGRAMMA Romanza per violino e pianoforte in Mi b magg. - Moderato, Andante religioso, tempo I Madrigal in La min. (1915) per violoncello e pianoforte dedicato a Pablo Casals - Andantino quasi recitativo Danza spagnola per pianoforte n°2 "Oriental" (1892-1900) dedicata a Julian Martí - Andante, lento assai, tempo I Danza spagnola per pianoforte n°5 "Andaluza" (1892-1900) dedicata a Alfredo G. Faria - Andantino, quasi allegretto, andante, tempo I Trio op.50 in Do magg. per violino, violoncello e pianoforte (1894) - Poco allegro con espressione - Scherzetto, Vivace molto - Duetto, Andante con molta espressione - Finale, Allegro molto "Trio Vignola" Il Trio Vignola, formatosi nel 2012 e costituito da Gustavo Gasperini violino, Mauro Businelli violoncello e Stefano Giardino pianoforte, ha suonato in molte città italiane, riscuotendo sempre un successo di pubblico e di critica, si segnalano i concerti: "Musica in Villa" a Villa Celimontana a Roma, Palazzo Corradi, detto del Vignola, a Todi, Teatro dell'Accademia a Tuoro sul Trasimeno, Camera Musicale Romana a Roma, "Fonti del Clitunno" a Campello sul Clitunno.