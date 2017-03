Trio Mariù Swing Italiano

Tre giovani donne, Trio Mariù nasce dall'unione della passione per la musica, per il canto e le sonorità dello swing. Il programma del concerto è composto da brani tratti dal repertorio della canzone italiana dagli anni '20 alla fine degli anni '50. Il Trio Mariù è composto da violino, viola e violoncello e per i suoi concerti si avvale della collaborazione di una voce femminile. Una ottima occasione, per passare piacevolmente la serata in allegria e ottimo cibo, in occasione della serata sarà in corso una degustazione della casa vinicola Fontezoppa di Civitanova Marche