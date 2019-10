Trio Corrente all'Alexanderplatz Jazz Club

Giovedì 31 ottobre ore 22.00, il Trio Corrente con Paulo Paulelli al basso, Edu Ribeiro alla batteria e Fabio Torres al piano si esibiranno all'Alexanderplatz Jazz Club di Roma.

Nato nel 2001 dall'incontro del batterista Edu Ribeiro, del pianista Fabio Torres e del contrabbassista Paulo Paulelli, il Trio Corrente si è creato una sonorità propria nella scena della musica strumentale brasiliana, interpretando in maniera unica ed inconfondibile i classici dello Choro, della Musica Popolare Brasiliana (Jobim, Pixinguinha, G.Gil, Caymmi, Djavan e C.Buarque) e del suo crescente repertorio di composizioni originali. Nel 2014 vincono il Grammy Award per l'album "Song For Maura", registrato insieme a Paquito D’Rivera, come Best Latin Jazz Album ed il Latin Grammy Award, dividendo questo premio con il grande pianista americano Chick Corea.

In questa tournée italiana, il Trio presenta il loro sesto album "Tem que ser azul", registrato a Milano lo scorso anno, che condensa tutto il loro evoluto e modernissimo personale linguaggio Brazilian Jazz, dove l'idioma afroamericano si innesta nelle profonde radici della ricca tradizione musicale brasiliana. Non esiste niente di simile in circolazione. Una fusione colta e sopraffina di jazz modernissimo ed una grande carrellata di ritmi brasiliani.

Inizio concerti: da domenica a mercoledì ore 21.30 - da giovedi a sabato ore 22.00

Tessera 10€ per 100 concerti