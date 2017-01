Trilussa, er poeta de Roma

Con arguzia scettica e disincantata Trilussa - pseudonimo di Carlo Alberto Salustri (1871-1950) - ha commentato circa cinquant'anni di cronaca romana e italiana, dall'età giolittiana agli anni del fascismo ed a quelli del dopoguerra. La Roma che ritrae nei suoi versi vive nei salotti e nei caffè, ma anche e soprattutto nei botteghini del Lotto e nelle osterie, dal Poeta abitualmente frequentate e preferite ai caffè letterari. Nella sua lunga esistenza ammobiliò la sua casa-studio riempiendola di un'infinità di oggetti stravaganti, che rispecchiano non solo il suo modus vivendi, ma anche la storia di un'epoca. Appuntamento a Piazza Trilussa, statua, a partire dalle ore 15.40 Relatrice: Dott.ssa Claudia Coarelli Non adatta agli amici a 4 zampe! Contributo visita: 6 euro Studenti e convenzionati: 5 euro Minori di 18 anni: gratis se accompagnati Repliche gratuite a chi viene accompagnato da un pagante Ingresso al "Museo di Roma in Trastevere" gratuito in occasione della prima domenica del mese per i soli residenti nell'area metropolitana (Roma e provincia); per i non residenti € 7,50 Info e prenotazioni: Tel. 3401964054 associazioneculturalecalipso@yahoo.com La prenotazione è sempre consigliata, per essere avvisati in caso eccezionale di annullamento o modifica di orario. Vi ricordiamo, però, che per prenotare non è sufficiente il "parteciperò" su Facebook. Le adesioni vanno date via e.mail o telefonica, con i nominativi dei partecipanti e comunicazione di eventuale adesione di minori o titolari di riduzioni + numero telefonico come riferimento, entro 12 ore dall'inizio dell'evento al fine anche di consentire il noleggio degli auricolari, come appresso specificato I nostri eventi sono riservati ai Soci. Per associarsi, basta inviare i propri dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F. e residenza) a mezzo e.mail, sms o telefono. La tessera associativa al costo di € 2,00 con scadenza 31.12.2016 verrà consegnata in occasione della prima partecipazione N.B. qualora il numero dei partecipanti dovesse superare le 15 persone, al fine di ottimizzare la visita, è consigliabile l'uso degli auricolari al costo aggiuntivo di € 2,00