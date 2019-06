Trilussa e Belli. Torna il Piccolo Festival delle Dieci Notti al Bibliobar

Torna il Piccolo Festival Delle Dieci Notti nella sua IV edizione del 2019 intermaente dedicato alla poesia, dal titolo Belli e Trilussa. Nato nel 2015 da un’idea di Lucio Villani, un festival che è “piccolo” solo perché accoglie formazioni di numero ridotto, ma che è invece grande nel ricreare l’intimità di un salotto tra amici, fatto di suoni ed emozioni nel cuore di Roma.



La direzione artistica di Lucio Villani quest’anno punta alla pungente satira di due grandi e amati autori: Carlo Salustri, in arte Trilussa e Giuseppe Gioacchino Belli. Due stili e periodi storici diversi per due osservatori della stessa città Per dieci notti, a partire dal 27 giugno fino al 6 luglio, Arianna Gaudio leggerà Belli e Trilussa, accompagnata da musicisti in scena con lei.



L’aiuola/palco del Bibliobar, su Lungotevere Castello, con tanto di lampione sporgente, verrà convertita in un luogo di lettura, arredata con drappi e un piccolo trono rialzato, dal quale, Arianna Gaudio leggerà brani dei due autori, alternandoli sera per sera.

Vivremo un’atmosfera dove il tempo e lo spazio ci seducono con rimandi e ricordi.

Nella Roma dell’Oggi, Arianna Gaudio parla le voci dei due poeti di Ieri, una voce di Donna per far rivivere con un nuovo suono le loro parole, forti e attuali come non mai.



Intorno a lei, quattro musicisti a rotazione, sera dopo sera improvviseranno in tempo reale, accompagnandola: il chitarrista Augusto Creni, il pianista Stefano Lenci, il chitarrista Alessio Magliocchetti, e il contrabbassista Lucio Villani.

Non resta che ascoltarli e, come incantati, tornare ancora la prossima Notte.



Il Piccolo Festival Delle Dieci Notti è un progetto di Letture Lungo il Fiume organizzato dalla Federazione Invito alla Lettura in Convenzione con Roma Capitale, I Municipio.