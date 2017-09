Trilok Gurtu & Arkè String Quartet, Enrico Rava all'Auditorium. Dopo il grande successo di Arkeology - nominato “Top of the World” da Songlines Magazine, rivista inglese per la World Music, Trilok Gurtu & Arkè String Quartet tornano con un nuovo progetto: un punto d’incontro tra due culture, distanti tra loro geograficamente ma entrambe molto antiche, due tradizioni musicali che pur proveniendo da molto lontano sapranno unirsi in un linguaggio nuovo.

La straordinaria varietà e vivacità ritmica di Trilok Gurtu, che unisce alle percussioni classiche indiane il suo noto “drumset” dalle sonorità occidentali, si fonde con il suono del quartetto d’archi classico completamente rivisitato dagli Arkè String Quartet. Questo nuovo progetto dal titolo Across è arricchito dalla presenza del trombettista jazz Enrico Rava.

Intensità ritmica, improvvisazione e virtuosismo saranno gli ingredienti di un programma che farà emergere la forza del canto e del ritmo, cardini espressivi della tradizione musicale indiana e mediterranea.