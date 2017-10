Trilogia Werner Schwab al MACRO Testaccio

Fondato da Dante Antonelli come incontro tra artisti, danzatori, attori e autori, il Collettivo SCHLAB (come suggerisce il nome) si struttura come progetto di ricerca intorno ai Drammi Fecali di Werner Schwab. Lo scrittore e performer ‘maledetto’, morto a 35 anni, ha lasciato in memoria testi profondamente feroci, intrisi di ironia, irriverenza e al contempo abitati da immagini di decadenza, violenza e degrado umano.

La teatralogia è al centro di un progetto di ‘pedagogia e creazione scenica’ in tre tappe che ha imposto il giovane regista e autore all’attenzione nazionale. Premiata in differenti contesti, questa trilogia giunge a Romaeuropa Festival per Anni luce nella sua versione completa raggruppando FÄK FEK FIK – Le Tre Giovani, DUET – Quanti siamo davvero quando siamo noi due? e SSKK – Santo Subito + Kova Kova. Schwab e la sua drammaturgia divengono per Antonelli strumento per fotografare il presente, l’intimità di un microcosmo composto da addizioni di minoranze, sottoculture, rumori e messaggi interrotti.

A fare da sfondo a questo affondo nel reale è il macrocosmo di un’Unione Europea che si sgretola quotidianamente sotto i nostri occhi, pronta a una totale desertificazione.