Tricarico Live a L'Asino che Vola

Il cantautore Francesco Tricarico torna nella Capitale con il “Da chi non te lo aspetti” Tour, esibendosi, insieme al fido Michele Fazio al pianoforte, presso il live club “L’Asino che Vola” in Via Antonio Coppi 12,d, il 25 gennaio, a partire dalle ore 22.00.



Tricarico, classe 1971. Ha iniziato a suonare da giovanissimo e si è diplomato al Conservatorio di Milano. Ha girovagato con una piccola band suonando jazz nei locali milanesi, si è esibito per qualche mese anche a Parigi. Nel settembre 2000 esce il suo primo cd singolo dal titolo “Io sono Francesco”: una storia vera, ma non è importante sapere di chi. Si tratta di una storia che riguarda tutti, è universale ed è antica come il sorriso e le lacrime. Il cd singolo è un autentico successo: disco di platino, riconoscimenti e nomination (una al P.I.M come “Canzone dell’anno” e una agli Italian Music Awards prima e seconda edizione). Nel mese di Giugno 2001 è ospite del “Premio Città di Recanati – Nuove tendenze della Canzone Popolare e d’Autore” dove si esibisce per la prima volta dal vivo proponendo “Io sono Francesco” e “La Neve Blu” con piano e voce. A luglio è la volta del Premio Lunezia, che riceve ad Aulla. La giuria vota “Io sono Francesco” miglior testo di un autore emergente.



Seguono altri due singoli: “Drago”, prodotto da Tricarico stesso e “La pesca” che ricevono recensioni positive e confermano il grande profilo artistico dell’autore. A maggio 2002 giunge finalmente il momento di pubblicare l’album “Tricarico” che unisce i singoli e i brani fin ora pubblicati, raccogliendoli come in uno scrigno, assieme a nuovi brani, come il viaggio tra le stelle di “Caffé” o la commovente “Musica”, vera dichiarazione d’amore per la vita. Invitato personalmente da Jovanotti ad aprire i concerti del suo Quinto Mondo Tour, Tricarico debutta sulla scena live con un set di canzoni che presenta al grande pubblico il suo primo album.



Settembre 2003: Francesco incontra Patrick Benifei (Casino Royale, Soul Kingdom) e Fabio Merigo (Reggae National Tickets) con i quali produce e arrangia il suo nuovo lavoro dal titolo “Frescobaldo nel recinto”, che esce nel 2004. Un album di 10 canzoni che spaziano dal funk, al soul, passando dal punk-rock e dalla canzone d’autore con cui Tricarico si riconferma un incantatore, capace di portarti via con la sua musica e di metterti davanti a tutta la felicità e la malinconia del mondo facendoti stare bene.



Dopo tre anni di ricerca artistica e crescita personale, il 2007 inizia all’insegna del rinnovamento: Tricarico cambia anche casa discografica, arrivando alla SonyBmg. Il brano che segna l’inizio di questo nuovo capitolo della sua carriera si intitola “Un’altra possibilità”. Entrato con successo nella programmazione radiofonica, il 5 ottobre viene pubblicato su cd singolo, insieme con l’inedito “Libero”. Tricarico scrive “La situazione non è buona” per Adriano Celentano, il quale prende spunto da questo brano per il titolo del suo nuovo album e del grande evento televisivo di cui è protagonista il 26 novembre 2007 su Rai 1. Tra gli ospiti del programma, Celentano chiama accanto a se’ anche Tricarico.



Tricarico partecipa al Festival di Sanremo 2008 con il brano “Vita Tranquilla”, di cui compone musica e testo. Le sue esibizioni, particolarmente intense e originali, colpiscono il pubblico e alla serata finale riceve il Premio “Mia Martini” della critica. Segue la pubblicazione del nuovo album “Giglio”. I brani, tutti inediti, confermano una personalità artistica fuori dagli schemi, in grado di toccare con rara sensibilità le più profonde corde dell’anima ma anche di regalare testi visionari, sfumati d’immaginazione e leggera ironia.



Il 30 aprile 2008 prende il via “Giglio Tour” che porta Tricarico ad esibirsi in tutta Italia. Il successo è tale che la tournée viene prolungata fino a settembre. In particolare, Elisabetta Sgarbi lo chiama ad esibirsi sul prestigioso palcoscenico della Milanesiana, occasione da cui scaturisce un bellissimo incontro con lo scrittore Paulo Coelho.



Tricarico ha modo di conoscere Gianni Morandi e la reciproca stima porta l’artista a comporre un nuovo brano per Gianni. La canzone, dal titolo “Un altro mondo”, diventa il primo singolo del nuovo album di Morandi “Ancora … grazie a tutti”.

Al Festival di Sanremo 2009 Tricarico presenta il brano “Il bosco delle fragole”, di cui è autore. Il brano dà titolo al nuovo album che esce il 20 febbraio con dieci brani inediti che si muovono tra realtà e immaginazione per raccontare delicate storie d’amore. Nel 2010 Tricarico pubblica il libro di disegni e racconti “Semplicemente ho dimenticato un elefante nel taschino” edito da Bompiani.



Nel frattempo scrive nuove canzoni che faranno parte dell’album in uscita in concomitanza con il 61° Festival di Sanremo. Sul palco del Teatro Ariston Tricarico presenta “3 colori”. Testo e musica del brano sono di Fausto Mesolella, chitarrista e autore straordinario, membro degli Avion Travel.

A febbraio 2013 esce “L’America” il singolo che anticipa l’uscita del nuovo disco prevista per il 2 aprile.

“Invulnerabile”. Questo il titolo del lavoro, prodotto da Marco Guarnerio e Tricarico, che giunge a distanza di due anni dal precedente lavoro; un lasso di tempo in cui Francesco ha raccolto pensieri e parole e, con la creatività che solo lui possiede, ha meticolosamente cucito insieme in undici canzoni. Undici tracce, undici favole “dove sarai invulnerabile e troverai dentro di te ogni risposta a ogni perché” … che Tricarico ci regala in questo album: uno scrigno prezioso il quale una volta aperto illuminerà il giorno timidamente come un sottile raggio di sole in un cielo grigio.