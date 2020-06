"From Italy with love", tributo a Zero, Baglioni e Venditti

Dopo il successo dell'edizione di febbraio, torna a grande richiesta il concerto tributo "From Italy with Love"- forever 80's.

Nella location di Stazione Birra, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, la musica di Claudio Baglioni, Renato Zero ed Antonello Venditti, 3 icone indiscusse del panorama musicale italiano.

Le band protagoniste del tributo saranno "Via tagliamento" per Renato Zero, gli "Assolo" per Claudio Baglioni, "Venditti Tribute Band" per Antonello Venditti).

Per prenotare il vostro tavolo chiamare il numero 06.79845959 o inviare messaggio whatsapp al numero 349.5979997.

Ingresso biglietto 10 euro . È possibile riservare un tavolo per cena.