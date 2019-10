Tributo a Enrico Caruso



Sabato 19 ottobre 2019

ore 18:00

Teatro Flavio

Roma



Enrico Caruso rappresenta, ancor oggi, la vera voce italiana nel mondo grazie alla suggestione del timbro vocale ed alla malia creata dal suo personalissimo modo di cantare.



Fu tra i primi tenori a sfruttare le potenzialità offerte dalle case discografiche e, grazie alla tecnologia dell’epoca, la sua fama non solo gli sopravvisse ma rimase immortalata in una serie di fortunatissime registrazioni .



Caruso fu la personalità giusta per interpretare i ruoli passionali portati sulla scena dalla ” giovane scuola” a cui seppe dare una interpretazione straordinaria.



Egli fu rappresentante efficace dello stile verista di cui rimase un interprete inarrivabile per temperamento ed impeto .



La sua personale tecnica vocale omogenea in tutta la sua estensione , gli permise di utilizzare il naturale colore rotondo e vellutato della sua voce come un elemento di virile seduzione senza, però, trascurare la pronuncia brillante anche negli acuti catturati di slancio, che facevano regolarmente impazzire il pubblico.



Inoltre Caruso è stato una fonte d’ispirazione per tantissimi grandi cantanti, Mario Lanza ad esempio, fu un grande estimatore di Caruso, infatti nel 1951 ha girato un film “The great Caruso” interpretando il grande tenore.



Dedicare una serata per ripercorrere le tappe salienti della vita di questo intramontabile artista, tra storie, aneddoti, arie d’opera e canzoni che ne hanno decretato la fama internazionale è, non solo doveroso, ma ci consente di non dimenticare la nostra storia di italiani capaci di conquistare il mondo sorretti solo ed unicamente dal proprio individuale talento.



Protagonisti di questo tributo due voci del panorama italiano ed internazionale che, per caratteristiche tecniche, timbriche ed interpretative, possono rappresentare in modo estremamente veritiero questo straordinario artista :



Tenore - Miguel Sanchez Moreno



Tenore - Giovanni Raineri



Accompagnati al pianoforte dal M° : Roberto Franco