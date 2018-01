Venerdì 09 Febbraio Cristina Ravot Feat Stefano Reali presenta Tributo a Tom Jobim al Cotton Club



Secondo appuntamento con la tre giorni di carnevale dedicata al Latin Jazz con un tributo al grande Tom Jobim



Cristina Ravot è una talentuosa cantante di Sassari che, per questo sabato di carnevale, per la tre giorni dedicata al Latin Jazz, celebrerà un tributo a Tom Jabin. Tom Jobim è stato un genio che ha cambiato per sempre la storia della musica, inventando ex novo un ritmo che prima di lui, semplicemente, non esisteva. La Bossa Nova nasce dal Samba, suonato a velocità più lenta, arricchito con delle complessità armoniche prese dal jazz, e “sposato” a dei testi originalissimi per libertà di contenuti e struttura.



Per celebrare il 90° anniversario dalla sua nascita, a raccontarlo con il suo inconfondibile stile, Stefano Reali.



Line up:



CRISTINA RAVOT VOCE

STEFANO REALI PIANO

MARCO GUIDOLOTTI SAX BARITONO

DARIO ROSCIGLIONE CONTRABBASSO

ANDREA NUNZI BATTERIA/PERCUSSIONI



INGRESSO €5



COTTON CLUB ROMA

via bellinzona, 2

(angolo Corso Trieste)

00198 ROMA



info e prenotazione

349.0709468

06.85352527



www.cottonclubroma.it