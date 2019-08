Trevignano, festa di Ferragosto e 66esima processione sul Lago

La tradizionale festa trevignanese, arrivata alla sua 66^ edizione, con la suggestiva processione notturna sul lago è seguita ogni anno da numerosi visitatori.

La giornata comincia dalla mattina alle 8.00 con la Santa Messa nella chiesa di Santa Caterina.

Alle 8,30 appuntamento per i più piccoli a Piazzale del Molo per la gara di pesca per bambini a cura dell’Associazione Guastatori Spinning.

Dalle 9,30 sul lungolago di Via della rena sarà possibile vedere la mostra fotografica di L. Bellacasa.

Alle 11.15 si celebrerà la Messa Solenne presso la Chiesa dell’Assunta, al termine processione con l’immagine Sacra. Già dalle 10,30 invece il lago comincia ad animarsi con la Gara dei Pedalò: partenza da Via della Rena, presso lo stabilimento “Casina Beach”.

Alle 17.00 Street Band musicale e artisti di strada per una sfilata allegorica che partirà dalla Spiaggia e percorrendo la passeggiata lungolago arriverà al Centro del paese.

Dalle 17,30 fino alle 19.30 tutti i bimbi sono attesi a Piazzale del Molo per una divertente animazione curata dall’Associazione Festeggiamo Trevignano.

Alle 20.45 da Santa Caterina processione con l’immagine sacra dell’Assunta verso Piazzale del Molo, dove verrà celebrata la Santa Messa presieduta dal Vescovo S.E. Mons. Romano Rossi, Vescovo della Diocesi di Civita Castellana. Al termine della Messa occhi verso il lago per ammirare la 66^ edizione della processione Mariana sul lago: la raffigurazione sacra dell’Assunta con a seguito le tante barche illuminate, che potranno concorre inoltre al premio “La Barca più tradizionale”, (concorso curato dall’associazione Festeggiamo Trevignano). Per chi sarà in grado di trasmettere in maniera maggiore tradizione e suggestione con colori e luci, la giuria del comitato festeggiante stabilirà la barca vincitrice. Alle 23.30 il grandioso spettacolo pirotecnico più atteso della stagione chiuderà la giornata di festa.