Treno storico Manziana 2019

Torna l'opportunità di vivere un viaggio in "Treno storico", organizzato dall'associazione culturale Terra Tua, in occasione della sagra della castagna di Manziana, in programma il prossimo 13 ottobre 2019. Partenza da Roma Tiburtina, per vivere un viaggio tra storie e tradizioni, ammirando la campagna romana, il lago di Bracciano, a suon di musica d'epoca.

Il programma

Di seguito il programma completo del viaggio in Treno storico



9:20, partenza del treno storico da Roma Tiburtina con fermate, per servizio viaggiatori, nelle stazioni di: Roma Ostiense (9:32), Roma San Pietro (9:39), La Storta (10:12),Anguillara (10:29), Bracciano (10:48).

Durante il percorso sarà possibile ammirare la campagna romana e il lago di Bracciano, rallegrati dalla musica di una piccola orchestra d’epoca. I volontari di Terra Tua si occuperanno dell’assistenza a bordo e della distribuzione di acqua Claudia.

11:00, arrivo a Manziana con l’accoglienza della Fanfara dei Bersaglieri. Visita libera del borgo e della famosa Sagra della Castagna con la possibilità di mangiare nei tanti stand gastronomici appositamente allestiti.

16:45, partenza del treno storico da Manziana con fermate, per servizio viaggiatori, nelle stazioni di: Bracciano (16:54), Anguillara (17:18), La Storta (17:33), Roma San Pietro (18:02), Roma Ostiense (18:11).

18:25, rientro a Roma Tiburtina.

Sul sito www.terratua.it tutte le info.