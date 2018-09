Treni di...versi, poesia al binario

“Il viaggio” come arricchimento delle conoscenze, apertura a nuove forme di espressione e rinnovamento spirituale, il fascino dei viaggi letterari e quelli spirituali: questo è il tema da raccontare, in tutte le sue declinazioni, attraverso le poesie di autori che si sono dati appuntamento il 15 settembre alle ore 19.00 presso lo spazio espositivo del POLO MUSEALE ATAC nell’ambito della manifestazione di intrattenimento dell’estate romana “Arte in viaggio” organizzata da Helikonia Indi, in collaborazione con Caffè Letterario, Atac e Roma Capitale. Un giardino urbano nel cuore della Capitale all’ombra della Piramide Cestia in via B. Bossi 7 dove è possibile vivere una suggestione molto particolare tra palme, antichi locomotori e tram storici della città, gioielli perfettamente restaurati e sottratti all’oblio della memoria, intervallando l’esperienza artistica con una variegata offerta di aree food&drink e lounge. Ideatrice e organizzatrice del reading poetico Ella Clafiria Grimaldi medico, con la passione per la poesia e rappresentante del Comitato di volontariato culturale “Insieme per l’Arte. Sul palco presenti autori di chiara fama come Sonia Giovannetti critico letterario e Lucianna Argentino, i poeti del Comitato Laura Pingiori, Simonetta Paroletti, l’attrice Annamaria Giannini. Hanno aderito al reading inoltre le poetesse Raffaella Lanzetta, Gabriella Giuliani, Giovanna Biondi, Virginia Annibaldi il presidente dell’Accademia G. Belli Fausto Desideri lo scrittore Domenico Oriolo, Antonella Taffuri e l’attrice Marianna Petronzi. Le letture saranno intervallate da inserti musicali curati da #differevent di Sara Lauricella.

La mission della kermesse letteraria è promuovere un ambiente socialmente vitale, concepito come motore di sviluppo, aggregazione e creatività artistica.

La poesia, ma non solo, insieme alla musica, il teatro le mostre d’arte come strumenti di rinnovamento, energie creative capaci di colorare e rinvigorire le serate dell’estate romana al Polo museale atac, attraverso esperienze culturali significative e originali.