Escursione "Nel regno di Diana cacciatrice": trekking nei boschi del Lago di Nemi

Un trekking nei boschi che circondano il Lago di Nemi, immersi in un'atmosfera a metà tra storia e leggenda. A pochi chilometri da Roma un occasione per tornare in contatto con una natura a tratti ancora selvaggia e dimenticare il caos della grande città.

Un viaggio indietro nel tempo all'interno del Parco Regionale dei Castelli Romani. Lungo il crinale dell'antico vulcano di Nemi (Vulcano Laziale) verrà raccontata la storia di questi luoghi immersi nel verde. Verrà affrontato un percorso ad anello lungo il “Sentiero degli Acquedotti” con angusti passaggi nella roccia, punti panoramici e cisterne di epoca romana ancora in utilizzo. La piccola cittadina di Nemi accoglierà gli escursionisti a metà cammino: una terrazza naturale da cui poter ammirare un vista spettacolare dove tutti gli elementi naturali (acqua, terra e cielo) si fondono insieme. Tornati nel regno di Diana si attraverseranno antichi boschi di castagno fino alle pendici del Maschio delle Faete e del Monte Cavo che domina il paesaggio.

A fare da sottofondo la narrazione di una storia millenaria: dall'epoca pre-romana, all'età imperiale di Caligola, fino al medioevo e al rinascimento. Leggende che ammantano i luoghi, le piante e le pietre di questo territorio. Immaginari compagni di viaggio saranno i grandi artisti del passato con le tracce lasciate a testimonianza del loro passaggio.



CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'ESCURSIONE

Lunghezza: 10km (ad anello)

Dislivello: 548m

Difficoltà: Escursionistico (E)

Durata: 6 ore circa (soste comprese)

Tipo di Terreno: Vario (sterrato, pietroso, fangoso, asfalto), presenza di due guadi.

Ammessi animali: NO.

Adatto a: Adulti e ragazzi sopra i 14 anni. Persone con un esperienza media in escursionismo.

NON adatto a:

portatori di handicap, carrozzine,

persone in non perfetta forma fisica,

persone che soffrono di vertigini,

persone in sovrappeso evidente,

principianti alla prima esperienza.

(per maggiori info vedi le Caratteristiche del Percorso qui sotto)



Caratteristiche del Percorso: l'escursione prevede, nella sua parte iniziale, una discesa scoscesa di circa 60 metri (bastoncini da trekking obbligatori) seguita da un tratto di circa 2,5 km su sentiero stretto in pendenza laterale con tratti in parte esposti e passaggi angusti tra rocce o cunicoli naturali (necessario rimuovere lo zaino o inginocchiarsi per passare). Il resto del percorso è su sentiero segnato e di facile percorribilità.



TRASPORTI: l'escursione è intesa per persone auto-munite. L'organizzatore non fornisce il mezzo di trasporto per raggiungere il luogo dell'escursione. Sul luogo dell'appuntamento si potranno distribuire i partecipanti per ottimizzare il numero di vetture.



ATTENZIONE: la guida (a suo insindacabile giudizio) si riserva la possibilità di poter variare percorso e durata dell’escursione (fino all'eventuale annullamento) qualora non si riscontrassero le condizioni atte a garantire la massima sicurezza di tutti i partecipanti, per cause di forza maggiore o eventi non prevedibili.



TUTTE LE INFO COMPLETE E PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU:



http://www.greentrek.it/escursione-nemi/



info@greentrek.it