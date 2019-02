Il centro ippico Furnari di Rocca di Papa, ha organizzato una giornata di trekking per domenica 24 febbraio.L'evento si chiama 'Trekking ai Pratoni del Vivaro' ed è aperto a grandi e piccini.

Programma:

Ritrovo previsto per le 8,30 al maneggio per perfezionamento iscrizioni. Alle 9 partenza verso i Pratoni del Vivaro; ore 11:30 colazione alla frazione Vivaro e ore 13:00 rientro in maneggio.

Nel corso della passeggiata, si verrà condotti alla scoperta dei suggestivi boschi di castagno, fino ad arrivare ai famosi Pratoni del Vivaro, un altipiano dei Colli Albani. Una volta rientrati al maneggio, la giornata continua con il pranzo (facoltativo) presso il ristorante dell'azienda Furnari.

Necessaria la prenotazione. Il trekking si svolgerà al raggiungimento di 6 partecipanti. Possibilità di cavalli in affitto.