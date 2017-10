Trekkincittà da Cinecittà a San Giovanni. In cammino tra i luoghi del cinema, areee verdi nel Parco Regionale Appia Antica e sentieri in città, in cammino condito da sorprese teatrali e luoghi nascosti aperti appositamente per l’evento.

Appuntamento ore 9 davanti agli studi di Cinecittà (uscita Metro Cinecittà) arrivo alla festa finale della Giornata del Camminare alle 16,30 in Via Castrense (San Giovanni)