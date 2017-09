I tre soprani

Un emozionante recital lirico in cui si alterneranno tre soprani, accompagnati dal pianoforte e oboe, interpretando le più suggestive arie d’Opera di Verdi, Puccini, Bellini, Rossini e le dolci melodie napoletane e italiane famose in tutto il mondo. Un’unione di tre voci raffinate di livello internazionale ha luogo nel cuore di Roma, nella Chiesa Metodista in Via Firenze 38 (angolo via XX Settembre).

La Chiesa Metodista è un’imponente monumentale luogo di culto costruito a fine 1800 dopo l’unità d’Italia e la presa di Roma del 1870, gli alti soffitti affrescati e le ampie finestre con incantevoli mosaici creano un’atmosfera nobile, maestosa e nello stesso momento anche intima che rende il luogo ideale per ascoltare questo trionfo di raffinate voci dei tre Soprani