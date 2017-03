Tre piatti per tre birre da Agrilab

Ultima data della Settimana della Birra Artigianale, questa volta Agrilab vi aspetta di domenica a pranzo al ristorante Il Commodoro di Trevignano che gode di una bellissima vista sul lago di Bracciano.



Menù degustazione 3 piatti per 3 birre:

- Antipasto di salumi e formaggi in abbinamento a birra dAPAura

- Cacio e pepe in abbinamento a birra Golden Smile

- Costolette di maiale affumicate in abbinamento a birra Red Kiss



Costo 25€



Prenotazioni al:

3200109409

069999136