"Tre per una", l'omaggio a Mina del Trio Rea alla Casa del Jazz 

Il 21 luglio, alle ore 21, alla Casa del Jazz, va in scena "Tre per una", un omaggio a Mina del Trio Rea composto da Danilo Rea al pianoforte, Massimo Moriconi al basso e contrabbasso, Alfredo Golino a batteria e percussioni e con Massimiliano Pani come narratore.

Il nuovo progetto di un formidabile Trio che ha voluto dedicare e celebrare con un disco e con dei concerti un Artista con la “A” maiuscola, in occasione dei suoi 80 anni: Mina.

Danilo Rea, Massimo Moriconi e Alfredo Golino con Mina hanno registrato di tutto: dalla ballad jazz al rock, dalla fusion all’acustico, dalle canzoni di autori italiani ed internazionali, al tango. Il nuovo progetto nasce dall’affiatamento di questi tre grandi jazzisti che hanno passato insieme a Mina tantissimi momenti a fare musica suonando dalla canzone italiana allo standard americano.

Il Trio inventa oggi uno spettacolo con canzoni appassionanti e conosciutissime tra le quali brani come “Non credere”, “E se domani”, “Io e te da soli”, suonate in maniera inedita e diversa ogni sera. In alcune occasioni i concerti vedranno la presenza di Massimiliano Pani (produttore e arrangiatore dei dischi di Mina) in veste di narratore, che accompagnerà il pubblico nelle canzoni di Mina attraverso l’interpretazione personalissima del Trio con aneddoti di vita vissuta insieme in studio di registrazione.

"Questa serata nasce da un mio desiderio di omaggio a Mina per i suoi primi magici ottanta - ha affermato Teresa Azzaro, direttore artistico de I Concerti nel Parco - Mina e basta perché non esistono aggettivi che possano descrivere questa artista e persona unica al mondo. Un omaggio da semplice ascoltatrice, da donna, una tra centinaia di migliaia che in generazioni diverse si sono riconosciute e ritrovate nelle sue canzoni. E ne hanno semplicemente goduto. La fortuna ha voluto che questo progetto bellissimo “Tre per Una” – un altro omaggio! – mi venisse incontro naturalmente, senza sforzi, dopo che stavo quasi per abbandonare l’idea perché qualsiasi ipotesi mi sembrava inadeguata. Grazie Mina, tanti auguri!".

Il programma completo de I Concerti nel Parco estate 2020:

"Tiempo", Peppe Barra apre i Concerti nel Parco alla Casa del Jazz

“ROSSinJAZZ” I miei “incontri” con la musica: Riccardo Rossi alla Casa del Jazz

"Teatro fra parentesi", Marco Paolini a I Concerti nel Parco

"Parole che non trovo", i Musici di Francesco Guccini con Neri Marcorè

"Tre per una", l'omaggio a Mina del Trio Rea alla Casa del Jazz

I Concerti nel Parco: B-Black e il viaggio a Cuba alla Casa del Jazz

Ludwig: Alessio Boni e Francesco Libetta alla Casa del Jazz

Comiche Extraterrestri, comicità fuori da ogni cliché alla Casa del Jazz

Arisa presenta "Ricominciare ancora", il concerto alla Casa del Jazz

Queen European Tour, omaggio a Queen e Freddie Mercury alla Casa del Jazz

I Concerti nel Parco, l'omaggio a Charlie Parker