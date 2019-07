Tre Fontane Festival, "Fabrica musica e letteratura in costruzione"

Una rassegna di musica e letteratura a cura dell'associazione culturale Fabrica. Tre appuntamenti da non perdere dove musicisti, attori e cantanti si alterneranno in una originale performance per allietare le vostre serate estive, con la direzione artistica di Francesca Caprioli.



Ingresso con consumazione Euro 12

Per info e prenotazioni

3270694424 - 3405353295

fabricassociazione@gmail.com - info@residenza-sanbernardo.it



La rassegna “Fabrica musica e letteratura in costruzione” si caratterizzata per la capacità di emozionare, divertire e intrattenere il pubblico mescolando in maniera inaspettata brani tra i più famosi della letteratura classica, eclettici scritti moderni, fino a svelare originali e inediti brani di autori contemporanei. La musica si alterna alle parole e le accompagna in un incalzante crescendo emozionale.



Terzo e ultimo appuntamento Venerdì 19 Luglio alle ore 21:00 con:

Roma, e le stelle tue so’ occhi, so’ madonne

Passeggiata tra luoghi fisici e letterari della città eterna guidata dalla canzone romana e da storie e racconti della città.



Raffaella Misiti vocals, Désirée Infascelli fisarmonica, Annalisa Baldi chitarra

Letture: Alessandra Casale, Marco Paparella

Special Guests: Bruno Corazza vocals, Emiliano Begni piano

Direzione artistica: Francesca Caprioli





All’interno del parco della Residenza San Bernardo sarà allestita un’area bar dove poter sorseggiare un drink prima dello spettacolo.



Ingresso da Via Laurentina 289, zona Eur Tintoretto