Tre civette sul comò al Teatro Agorà 80

Spettacolo comico, a volte surreale, a volte parossistico, che lascia ampio spazio alla riflessione, dopo una sana risata. L'idea di questo spettacolo è nata durante un viaggio in autobus, ascoltando (involontariamente!) due vecchiette che conversavano. Era difficile definire quello scambio verbale una "conversazione", perché la verità era che le due donne non si ascoltavano affatto, andavano avanti su strade distinte, senza incontrarsi mai. Quante volte, ogni giorno, crediamo di ascoltare e di venire ascoltati, pensiamo di aver dialogato con qualcuno e poi ci rendiamo conto di non aver portato via nulla da quello scambio? Quanto ci infastidisce la chiusura dell'altro alle nostre parole? E a noi capita di fingere un ascolto empatico? La vita quotidiana ci ha, ovviamente, offerto molti suggerimenti irrinunciabili, ma abiamo anche giocato con la fantasia, col non-sense, con i suoni e a volte anche con i rumori. E inoltre, non ci siamo limitate a sillabare, gorgogliare, cantare, dire parole con e senza senso, ma abbiamo anche indagato (sempre ridendo!) il linguaggio non verbale, cioè tutta quella fetta di comunicazione che avviene con il corpo. Non possiamo dire di aver esaurito gli argomenti, ma siamo sicure che nello spettacolo che proporremo ci sarà la possibilità di riconoscersi in qualcuno dei personaggi che lo popolano e, visto che siamo esseri sociali, di ricevere qualche spunto di riflessione su come migliorare le nostre capacità comunicative. regia Emilia Martinelli di e con Chiara Casarico, Antonella Civale, Tiziana Scrocca -Avviso ai Soci- Per info e prenotazioni biglietti: Tel: 06 68 74 167 - info@teatroagora80.com AGEVOLAZIONI ECONOMICHE BIGLIETTO da INTERO a RIDOTTO per -Over 60 - Enti convenzionati (http://teatroagora80.org/ convenzioni/) - Invalidi e aderenti al Comitato Paraolimpico - Non vedenti AGEVOLAZIONE FAMIGLIA La seguente offerta è rivolta ad un nucleo familiare composta da un numero minimo di tre persone, con a carico almeno un figlio/a, di età compresa sino ai 14 anni. Prevede - la riduzione del prezzo da INTERO a RIDOTTO per gli adulti - Un prezzo di 5 EURO per ogni minore di età compresa sino ai 14 anni