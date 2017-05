Tre cantautori a confronto: Lepore, Bocchetti e SillyChoice

Serata in musica per la semifinale della rassegna AltroquandoFolkstudio nata da un'idea di Gianni Togni, alla sua seconda edizione presso la libreria-pub Altroquando. Tre cantautori a sera porteranno sul palco i loro inediti alla presenza di Gianni Togni, il pubblico decreterà un solo vincitore. Gli artisti ospiti della serata di domenica 7 saranno Lorenzo Lepore, classe '97, comparso a "The Voice of Italy" proponendo alla Blind Audition Capelli di Niccolò Fabi, Luca Bocchetti, voce, chitarra e autore della band I Santi Bevitori e infine Silly Choice, un progetto folk/pop di Stefano Cristiano che si esibirà con chitarra e armonica a bocca. A presentare, la direttrice del concorso Margherita Schirmacher. Potrà votare solo il pubblico presente in sala sin dall'inizio del live. La rassegna AltroquandoFolkstudio proseguirà domenica 14 maggio con la musica di Danilo Ruggero, Augenblitz e Julia, e infine il 28 maggio con Armando Illario, Dadamo e Febo

Gallery