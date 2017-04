Ma cosa si cela dall'altro lato di Trastevere, nella zona meno nota e conosciuta, quella fatti di vicoli incantatati e piazzette medievali? Venite con noi e lo scoprirete! Una passeggiata insolita che vi porterà a conoscere angoli nascosti e storie millenarie che hanno reso grande la cultura e la tradizione di Roma. Da piazza Santa Maria in Trastevere, cuore del Rione, dove troneggia una delle basiliche più antiche di Roma, ci spingeremo fino a piazza in Piscinula, dove curiosi aneddoti ci attendono. Quando Domenica 16 Aprile 2017 alle ore 16:30 Dove Piazza Santa Maria in Trastevere, davanti alla basilica Costi La visita guidata prevede un contributo di partecipazione di euro 8 a persona, gratis under 18. La prenotazione è obbligatoria. Informazioni e prenotazioni "L'Asino d'Oro" Associazione Culturale cellulare: 346 5920077 e-mail: info@lasinodoro.it sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/pasqua-trastevere-tutta-la-magia-di-roma/