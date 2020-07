Trastevere medievale: case, torri e dimore signorili

Una piacevole passeggiata nel cuore di uno dei quartieri più caratteristici della città, alla scoperta di case, botteghe, torri e dimore signorili dell’età medievale, che tuttora caratterizzano quel volto pittoresco e meno conosciuto del rione Trastevere. Camminando tra i vicoli e le viuzze del quartiere, ammireremo le antiche costruzioni e residenze medievali, come la casa Mattei in piazza in Piscinula (insieme di eleganti palazzi trecenteschi costruiti per questa famiglia romana) e l’arco medievale di via Arco dei Tolomei. Nel vicolo dell’Atleta, avremo modo di ammirare quel che resta dell’antica sinagoga ebraica, risalente al XII secolo.

Da piazza santa Cecilia termineremo la nostra visita guidata nella pittoresca piazza de’Mercanti, dove tutt’ora sopravvive un esempio eloquente di casa trecentesca. La tradizione vuole che proprio in questa dimora vi abbia soggiornato il capitano di ventura Ettore Fieramosca, reduce dalla Disfida di Barletta nel 1503. Nella stessa piazza de’Mercanti e nei dintorni sono presenti inoltre trattorie con menù tipici della cucina romanesca, le quali potrebbero essere una piacevolissima conclusione per la vostra passeggiata!

Come arrivare: Tram linea 8, fermata piazza Giuseppe Gioachino Belli (appuntamento in piazza Giuseppe Gioachino Belli, presso il monumento). Ricordiamo a tutti i soci di presentarsi all’appuntamento mezz’ora prima dell’inizio della visita per chi deve ancora iscriversi all’associazione Esperide, un quarto d’ora prima per i soci iscritti.

Il noleggio degli auricolari è obbligatorio.

Il contributo richiesto è di 9 euro per i soci già tesserati e di 13 euro per chi deve ancora iscriversi all’associazione (vedi sezione regolamento). Il noleggio degli auricolari è incluso nel contributo richiesto.

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, la visita sarà annullata, previo preavviso di almeno due ore prima l’orario di inizio della stessa.