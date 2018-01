Trastevere insolito tra storia e folklore

Roma ad Hoc vi accompagna in una passeggiata alla scoperta del rione più caratteristico di Roma, ricco di storia e folklore. Camminando tra i suoi vicoli, ne ammireremo gli scorci deliziosi e conosceremo le sue tradizioni sacre e profane.



Scopriremo le sue chiese, come San Benedetto in Piscinula e San Crisogono, luoghi ricchi di curiosità; i personaggi che con le loro appassionanti vicende hanno animato il quartiere come Trilussa che commentò con arguzia un cinquantennio di storia romana e italiana e la Fornarina, la donna che legò la sua vita e il suo destino al grande Raffaello; le sue leggende, come quella della fons olei, che ha portato alla nascita della basilica Santa Maria in Trastevere, cuore religioso del rione e infine le sue tradizioni ancora oggi fortemente sentite dal popolo trasteverino, come la festa de Noantri.



Appuntamento h. 10:30 di fronte alla chiesa di San Bartolomeo all’Isola Tiberina, termine a p.zza Trilussa.



Costo visita guidata: 10€ , 5€ minori di 18 anni, gratis minori di 10 anni + eventuale noleggio della radioguida € 1,50 a persona.



Per prenotare chiamateci ai numeri: 324 5815028 – 324 0950351 o mandateci una mail: romaadhoc@gmail.com, lasciando nome, numero di partecipanti e un recapito telefonico.