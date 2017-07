A Trastevere Festa de' Noantri e processione della Madonna Fiumarola. Lo storico rione della Capitale fa rivivere la tradizione con una delle manifestazioni popolari più sentite dai romani.

La processione della Madonna Fiumarola, in programma il 30 luglio a partire dalle ore 18:30, dal circolo canottieri Lazio (Lungotevere Flaminio, 25), si muoverà per approdare all'imbarco di ponte Garibaldi.

Il percorso della Madonna Fiumarola

La processione si concluderà al raggiungimento della Basilica di Santa Maria in Trastevere dopo aver attraversato lungotevere degli Anguillara, piazza Belli, viale Trastevere, piazza Sonnino, largo S. Giovanni Dè Matha e via della Lungaretta.

La Festa de' Noantri: storia e tradizione

Con l'espressione La Festa de' Noantri si intende: "di noi altri", in opposizione a "voi altri che abitate in altri quartieri". È la festa in onore della Beata Vergine del Carmelo esi celebra in occasione della Sua ricorrenza liturgica, nel rione Trastevere di Roma. È senza dubbio una delle feste più sentite dal popolo romano. Le origini della festa pare risalgano al 1535: si tramanda infatti che dopo una tempesta fu rinvenuta alla foce del Tevere da alcuni pescatori una statua della Vergine Maria scolpita in legno di cedro.

La Madonna, per questa ragione è chiamata “Madonna Fiumarola”, fu poi donata ai carmelitani (a cui si deve il titolo "Madonna del Carmine") della chiesa di San Crisogono a Trastevere (in piazza Sonnino); divenne così la Santa Protettrice dei Trasteverini.