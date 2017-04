Trasmutazioni alla Galleria d'arte Faber

TRASMUTAZIONI Valerio Giacone - Manuela Giusto - Jacopo Mandich - Giulia Spernazza Inaugurazione sabato 6 maggio 2017 ore 18.00 Sabato 6 maggio presso la galleria d'arte FABER aprirà la mostra collettiva TRASMUTAZIONI, opere di Valerio Giacone, Manuela Giusto, Jacopo Mandich, Giulia Spernazza. Punto focale dell'esposizione è la materia, la sua trasformazione e fusione con vari elementi. Pittura, scultura e fotografia all'interno di un cammino di ricerca che unisce i quattro autori presentati. Il percorso allestitivo mette in evidenza legami, interazioni e differenze interpretative tra gli artisti mostrando in maniera esaustiva una panoramica dei loro stili e dando un saggio dei loro lavori più recenti. In esposizione le nuove opere in cera e pigmenti di Valerio Giacone, la serie fotografica "Elementi" di Manuela Giusto, le sculture in legno e ferro di Jacopo Mandich e le evocative pittosculture di Giulia Spernazza. Una riflessione sul cambiamento, un dialogo sulla mutazione esteriore ed interiore sostenuto dal potere trasmutativo che l'arte da sempre possiede. a cura di Cristian Porretta. Dal 6 maggio al 9 luglio 2017 martedì-sabato 10:00-19:30 domenica su appuntamento Galleria d'arte FABER Via dei Banchi Vecchi 31, 00186 Roma | tel 06 68808624 galleriadartefaber.com | galleriadartefaber@libero.it