Tanti auguri Trapizzino: la "tasca" ricca di gusto e tradizione compie 9 anni

Trapizzino a Ponte Milvio è pronto a brindare ai suoi primi 9 anni di storia. Trapizzino è il nome di quel prodotto di street food che in tanti hanno imparato ad amare: un angolo di pizza chiuso su due lati, a forma di “tasca”, nato per contenere i ripieni della tradizione culinaria romana e non solo. Si tratta di cose che non possono andare altrove: cibi in umido, sugosi, che scivolano dentro e non possono essere contenuti senza un piatto.

Farcire la pizza bianca con salumi o pietanze asciutte per i romani è un’abitudine consolidata: assaporare le ricche pietanze della cucina capitolina senza bisogno di sedersi ad una tavola apparecchiata è tutt’altra cosa.

Trapizzino è dunque un prodotto che coniuga qualità e praticità, gusto e risparmio, tradizione e riscoperta della cucina regionale, il tutto ad un prezzo accessibile.

Da nove anni Trapizzino delizia migliaia di palati e così la festa di compleanno non poteva che essere in grande stile. Da Trapizzino a Ponte Milvio si brinderà a partire dalle 12 con Contadi Castaldi per festeggiare, scrivono dal locale di Roma Nord, "un lungo cammino fatto di passione, di grande lavoro e di tanto impegno insieme a tutti voi che lo avete amato fin dall'inizio, che lo avete conosciuto da poco e che presto lo assaggerete..grazie per ogni morso".