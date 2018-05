Transponder

A cura di Carlo Caloro e ArtQ13

Venerdì 25 maggio 2018 dalle ore 20.30 a mezzanotte

Lungotevere Castel Sant’Angelo | Roma



Venerdì 25 maggio alle ore 20.30, artQ13 inaugura Transponder, progetto espositivo ideato da Carlo Caloro e prodotto da artQ13. Allestito sulla banchina del Lungotevere Castello e su di un battello ivi ormeggiato, il progetto espositivo attinge ai valori simbolici del fiume per affrontare le attuali e onnipresenti questioni di identità politica, divario culturale e (dis)equilibrio ambientale.



Fin dall'antichità, il meandro del Tevere ha infuso la storia e la vita di Roma, in quanto componente distinta e al tempo stesso inscindibile dalla civiltà che l’ha circondata. Un tratto d’acqua incluso tra due sponde, il Tevere ha sempre rappresentato un legame contraddittorio tra gli abitanti dell’Urbe – conciliando aspetti di beneficio e minaccia, ostacolo naturale e risorsa comune. Transponder intende articolare l’immaginario collettivo del fiume in tutte le accezioni del termine: inteso come fenomeno naturale, confine politico, canale economico e socio-culturale, via di trasporto, come metafora in flussi di dati, flussi di immagini, flusso di linguaggio, flusso di tempo, flusso di vita. Il flusso, il fluire: il progetto espositivo di Transponder pone in primo piano il processo, attraverso gli individuali approcci artistici in forma di installazioni sonore, performance, proiezioni, interviste, testimonianze e documentazione di progetti non realizzabili.



Artisti: Bettina Allamoda, Alessia Armeni, Thomas Baldischwyler, Carlo Caloro, Granato, artisti§innocenti, Luana Lunetta, Federica Luzzi, Stefan Nestoroski, Lucia Palmero, Guendalina Salini, Alice Schivardi, Naoya Takahara, Martina-Sofie Wildberger.



artQ13 è un’iniziativa no-profit, uno spazio aperto dove idee e progetti si incontrano in una dimensione aperta. Costantemente in trasformazione, artQ13 è uno spazio di esercizio - per concetti e invenzioni - un laboratorio la cui identità viene continuamente rimodellata dall’attività degli artisti partecipanti.



INFO

