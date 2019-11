Transito di Mercurio sul sole al Parco Archeologico del Colosseo

Lunedì 11 novembre 2019 si verificherà uno fra gli eventi astronomici più attesi e rari, il transito del pianeta Mercurio sul disco solare. I visitatori del Parco potranno osservare lo spettacolo che si ripete circa 13 volte per secolo: il prossimo sarà visibile a novembre del 2032.



Il Parco archeologico del Colosseo e il Gruppo astrofili Galileo Galilei di Tarquinia (GrAG.), hanno predisposto tre punti di osservazione con telescopi solari – il Tempio di Venere, la Terrazza sulle sostruzioni della Domus Tiberiana e il Clivo Palatino– per osservare il transito.



I soci GrAG, guideranno il pubblico nell'osservazione del fenomeno celeste.

L’evento è gratuito per i visitatori del Parco muniti di biglietto d’ingresso.



La sovrapposizione del pianeta Mercurio sul disco solare inizierà alle ore 13:35 e sarà visibile fino alle 16:00, mentre l’osservazione delle eventuali macchie solari (se visibili) sarà possibile già dalle ore 10:00 circa.