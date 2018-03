Transcodifiche – TAG Factory Exhibition

AG FACTORY EXHIBITION

TRANSCODIFICHE

Sinergie nel flusso – tra immagini, suoni e persone



Sei artisti della TAG – FACTORY si mettono a confronto dando vita a una proposta sperimentale multidisciplinare che vede l’interazione tra forme, colori e suoni.

Le opere di quattro artisti visivi, che sviluppano il loro lavoro con modalità astratta, saranno lo strumento di partenza per sviluppare delle sonorità da elaborare, eseguendo una transcodifica delle immagini in suoni. L’intento è favorire una maggiore fusione dello spettatore allo spazio vitale che lo accoglie, creando una materia sonora che unisce la percezione visiva delle opere astratte alle emozioni, sentite attraverso le sonorizzazioni favorendo l’empatia con l’ambiente che lo circonda.



La serata sarà oggetto di riprese filmate per documentare la sinergia che si creerà nello spazio artistico, nel flusso di suoni, forme, colori e corpi in movimento in un ambito creativo condiviso.



Artisti Factory in Mostra:



• Michele Baruffetti – sonorizzazioni

• Adriano Necci

• Manuela Onuresu

• Maurizio Perissinotto

• Stefano Restivo – riprese video

• Giuseppe Troccoli.