Tramonto sulle Terme di Caracalla e Circo Massimo

Entreremo nel secondo complesso termale più grande dell’antica Roma, dopo le Terme di Diocleziano: le grandi Terme di Caracalla o Antoniniane. Benché destinate all’uso di massa del popolo, erano le più sontuose e capienti della capitale dell’Impero Romano, ospitavano fino a 1500 persone; i ricchi, però, preferivano frequentare altre terme come quelle di Traiano, Agrippa o Nerone. Entreremo nell’aula del grande calidarium, ambiente per i bagni d’acqua calda, e poi ancora nel frigidarium e tepidarium, caratterizzate da bagni freddi e tiepidi, completamente tappezzati da mosaici sul pavimento. Immagineremo come gli antichi Romani venissero in questo luogo per divertirsi, rilassarsi, allenarsi e incontrare nuove persone, anche per scopi lavorativi. Le sale erano cosi riccamente decorate che proprio qui furono rinvenuti la famosa scultura dell’Ercole e del Toro Farnese (oggi al Museo Archeologico di Napoli), l’enorme vasca in porfido rosso che orna la Sala Rotonda dei Musei Vaticani e le due bellissime vasche in granito grigio al centro di Piazza Farnese a Roma.

(Nel percorso non è incluso il Mitreo chiuso al pubblico).



Terminata la visita delle Terme breve passeggiata fino a Circo Massimo per ammirare dall'esterno i recenti scavi della curva di svolta percorsa dalle quadrighe romane.



