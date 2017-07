Tramonto sul tetto di Roma dalla terrazza del Vittoriano

Alla scoperta del Vittoriano, l'Altare della Patria, il monumento croce e delizia dei romani che presenta tuttavia il "tetto" più bello di Roma: la sua terrazza panoramica. Insieme alla guida sarete accompagnati in una piacevole visita guidata durante la quale scoprirete tutta la storia, i segreti e gli aneddoti sul monumento per poi giungere, mediante il nuovo ascensore panoramico, presso la meravigliosa terrazza. Da qui godrete di una vista unica al mondo mentre la guida vi farà scorgere tutti i monumenti più celebri di Roma che saranno i modelli perfetti per le vostre suggestive fotografie.



DOMENICA 24 SETTEMBRE ORE 17.00



Appuntamento 15 min. prima dell'inizio: Davanti ingresso Museo dell'Emigrazione - Piazza Ara Coeli 1

Quota di partecipazione: 18€ ridotto convenzionati e Imperial card e/o WeKard, 20€ intero, 16€ under 18, 5€ under 10

Biglietto ascensore: incluso

Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636 - 0651960876

Modalità di pagamento: in contanti alla guida.