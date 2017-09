Tramonto sugli Acquedotti di Roma Antica

Nel quartiere Tuscolano di Roma si trovano le maestose rovine di quelli che all’epoca romana erano i grandi acquedotti dell’antichità. Grazie a loro la città era quotidianamente rifornita d’acqua pubblica e privata. Decine di terme, migliaia di fontane e case private, anfiteatri, dove avvenivano le celebri battaglie navali, erano miracolosamente alimentati da questi straordinari archi alla cui sommità scorreva acqua pura e potabile che arrivava da molto lontano. Passeggiare (a piedi) al tramonto attraverso le rovine dell’Acquedotto Felice e Claudio renderà la visita molto suggestiva e i colori caldi della campagna romana faranno apprezzare ancor di più questa zona della Campagna Romana.



Punto di partenza: Via Lemonia davanti Chiesa San Policarpo (Piazza Aruleno Celio Sabino, 50)

Appuntamento: h. 16,45

Partenza passeggiata: h. 17,00

Durata: 2 ore

Distanza: 1,5 km a / 3,0 km a/r

NB: si tratta di una passeggiata a piedi



COME RAGGIUNGERCI:

Mezzi pubblici per raggiungere il punto di partenza: M Giulio Agricola/Subaugusta

Mezzi pubblici disponibili a fine visita: M Giulio Agricola/Subaugusta

Parcheggio: Si, lungo V. Lemonia (strisce bianche)

Accessibilità: sterrato pianeggiante

I biglietti non sono rimborsabili, in caso di pioggia ed annullamento dell'attività sarà possibile utilizzare i ticket per le attività successive in programma; è possibile cedere il proprio biglietto comunicando il cambio di nominativo all'indirizzo mail: puntoappia@parcoappiaantica.it.

Non sarà possibile variare il giorno dell’attività acquistata dopo la prenotazione.