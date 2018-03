Tramonto su Castel Sant'Angelo

Mausoleo dell’imperatore Adriano e poi residenza di alcune facoltose famiglie romane, divenne la residenza preferita dei pontefici, data l’inespugnabilità del luogo e la vicinanza a San Pietro. Regala panorami unici su Roma.



Appuntamento ore 17.00 Lungotevere Castello, 50 - davanti all’ ingresso. Cercare Cartellina e Bandiera viola Logo Roma Caput Tour, 10 minuti di attesa massimo per la registrazione di tutti i partecipanti



Biglietto Ingresso Castello:

€ 14.00 intero

€ 7.00 ridotto (ragazzi 18/25 anni)

€ 0.00 gratuito (0/18 anni, Dipendenti del Ministero per i Beni e le attività Culturali e Turismo, Membri di ICOM, Membri di ICCROM, Docenti e studenti Architettura, Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione, Archeologia, Storia dell'Arte, Accademie di Belle Arti, Giornalisti, portatori di handicap e accompagnatori).

Visita CONFERMATA ANCHE CON PIOGGIA, percorso al riparo!



Questo tour non prevede PASSETTO, PRIGIONI, STUFETTA CLEMENTE VII che rientra nel giro "Castello Segreto" a pagamento e con max 15 persone alla volta



Costo Visita Guidata € 10.00 (adulti)‚ € 5.00 (bambini fino a 13 anni) € 2.00 aurciolari (se il gruppo supera le 30 persone)



Durata della Visita Guidata 2 ore circa



Prenotazione Obbligatoria scrivendo a info@romacaputour.it o inviando un sms allo 0039 333 4854287 specificando Titolo della visita, Nome, Cognome, Recapito telefonico, numero di persone, e-mail di riferimento.