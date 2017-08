Tramonto in jazz al Castello di Santa Severa

Dal 1 al 3 settembre, alle ore 18, ad ingresso gratuito le mura del Castello di Santa Severa risuoneranno delle note della prima rassegna jazz della stagione “Tramonto in jazz” , con tre gruppi musicali che si alterneranno sul palco.

Apre la rassegna il 1 settembre il gruppo Racconti Swing, un quartetto di nuova formazione composto da Sonia Cannizzo (voce), Stefano Nencha (chitarra), Gerardo Bartoccini (contrabbasso), Andrea Nunzi (batteria) che nasce con il desiderio di rivisitare, con originalità e passione, la canzone d’autore italiana attraverso la dimensione armonica e ritmica propria del jazz d’oltreoceano. Il risultato è un connubio tra diversi linguaggi che genera al tempo stesso spazio, respiro, melodia, ma anche swing e gusto per una ricercata trama armonica.

L’interazione tra i musicisti, titolari di propri progetti originali, è la cifra distintiva del gruppo, e permette, attraverso il continuo dialogo, di aggiungere alla musica la dimensione ed il mood del “racconto”, offrendo così spunti di raffinata sensibilità e gusto per la melodia. Il 2 settembre è la volta dell’esibizione dei musicisti di Conjunto Choroma, Massimo Aureli (chitarra 7 corde), Giulia Salsone (chitarra), Jenifer Clementi (flauto) e Massimiliano Natale (pandeiro e percussioni) che mutuano la loro origine dalla sperimentazione de Lo choro una musica popolare brasiliana, eseguita da musicisti professionisti e non che suonavano per loro piacere, spesso di notte, facendo improvvisazione, dove lo strumentista dimostrava la sua vocazione, la sua tecnica.

Lo choro, che in estrema sintesi potrebbe essere individuato come il jazz del Brasile, è una musica urbana che nacque intorno al 1870 e incarnò il modo in cui i musicisti dell’epoca interpretarono i vari stili da ballo di estrazione europea, come la polka, il valzer, la mazurka, la scottish, una specie di polka tedesca importata in Inghilterra. La loro opera di ‘brasilianizzazione’ avvenne attraverso la mescolanza delle tre anime presenti in Brasile, quella nera, quella india e quella europea.

Infine il 3 settembre si esibirà Xas Quartet, il gruppo composto da : Patrizio Destriere al sax soprano , Francesco Dimotta al sax contralto , Raffaele Romano al sax tenore e Antonio Di Padova al sax baritono si avvale della collaborazione del batterista/percussionista di Michele Polverino che ha arricchito il repertorio con una carica ritmica e un "groove" di grande impatto. Il programma della performance potrà soddisfare un po’ tutti i "gusti" musicali del pubblico: infatti si passerà da una prima parte "classica" con trascrizioni di capolavori quali Bolero e Cavalleria Rusticana fino ad arrivare alle splendide musiche di Allevi, Steve Wonder e Trovajoli.