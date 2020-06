Tramonto all’Isola Tiberina: storie, leggende e tradizioni

Unica isola urbana della città, l’isola Tiberina, per la sua collocazione geografica nel bel mezzo del Tevere e per la sua forma singolare, ha da sempre suscitato un fascino particolare. Vera e propria isola della medicina, sin dall’antichità ha mantenuto un carattere curativo grazie anche alla sua collocazione geografica, staccata dalla città ma al contempo legata ad essa, tanto da permettere l’isolamento dei malati. Esperide ripercorrerà la storia, le leggende e le tradizioni peculiari di questo incantevole isolotto fluviale, luogo chiave, sin dalle origini di Roma, per la navigazione del Tevere. Un’attenzione particolare verrà data all’antica basilica di San Bartolomeo all’isola, costruita per volere dell’imperatore Ottone III di Sassonia alla fine del X secolo nella parte meridionale dell’isola, sulle rovine del tempio di Esculapio, il dio della medicina. Tuttavia, la vocazione sanitaria dell’isola continuò anche in età moderna con l’Ospedale Fatebenefratelli e con il più recente inserimento dell’Ospedale Israelitico in un’ala del convento di San Bartolomeo.



Per maggiori info visita il sito: http://esperide.it/attivita/tramonto-allisola-tiberina-storie-leggente-e-tradizioni/



Tutte le visite guidate saranno condotte nel rispetto delle normative vigenti. Vi invitiamo pertanto a prendere visione del nuovo regolamento che adotteremo cliccando http://esperide.it/covid-19-avviso/

ESPERIDE RICORDA:



Come arrivare: Linee bus atac 63, 280 e 23 fermata P.zza Monte Savello e Lungotevere Alberteschi, H e 780 fermata Foro Olitorio. (appuntamento di fronte alla chiesa). Ricordiamo a tutti i soci di presentarsi all’appuntamento mezz’ora prima dell’inizio della visita per chi deve ancora iscriversi all’associazione Esperide, un quarto d’ora prima per i soci iscritti.

Il noleggio degli auricolari è obbligatorio.

Il contributo richiesto è di 9 euro per i soci già tesserati e di 13 euro per chi deve ancora iscriversi all’associazione. Il noleggio degli auricolari è incluso nel contributo richiesto.

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, la visita sarà annullata, previo preavviso di almeno due ore prima l’orario di inizio della stessa.

I nostri numeri sono attivi tutti i giorni dalle ore 10:30 alle ore 20:30. Le prenotazioni vengono accettate fino a 4 ore prima dell’inizio della visita e sino alle 20:30 del giorno antecedente, nel caso di visite di mattina.

3394750696 - 3498926716 - 3331125444