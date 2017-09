Tramonto in bicicletta nella Valle della Caffarella

Un suggestivo percorso in bicicletta all'interno della Valle della Caffarella per scoprire la natura incontaminata e gli angoli più nascosti della Valle con i colori del tramonto. Un naturalista vi guiderà alla scoperta delle bellezze della magica Valle e dei punti di interesse come il Tempio del Dio Redicolo il Ninfeo di Egeria dove, secondo la leggenda, la Ninfa Egeria si incontrava con il re Numa Pompilio , e il Bosco Sacro, un tempo ricoperto da lecci.



Le bici fornite saranno allestite con le luci per la sera, ai partecipanti che verranno con le bici proprie è richiesto un equipaggiamento minimo per garantire la visibilità dei mezzi durante il percorso.

Punto di partenza/arrivo: Centro Servizi Appia Antica - Via Appia Antica, 58/60

Orario appuntamento: 16,30

Orario di partenza-arrivo: 17,00 - 20,00

Durata: 3 ore

Distanza: 8.00 km a/r

Difficoltà: media

Mezzi pubblici per raggiungere il punto di partenza: Bus 118 - 218 (fermata Appia Antica/Domine Quo Vadis)



PRNEOTAZIONE OBBLIGATORIA: parcoappiaantica.eventbrite.it



Percorso non adatto a bici pieghevoli e da corsa

Ragazzi dai 16 anni in su

I biglietti non sono rimborsabili, in caso di pioggia ed annullamento dell'attività sarà possibile utilizzare i ticket per le attività successive in programma; è possibile cedere il proprio biglietto comunicando il cambio di nominativo all'indirizzo mail: puntoappia@parcoappiaantica.it.

Non sarà possibile variare il giorno dell’attività acquistata dopo la prenotazione.